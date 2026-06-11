Компания «НТ-Дубна» вступила в программу оценки устойчивого развития бизнеса

Резидент особой экономической зоны «Дубна» — компания «НТ-Дубна» — присоединилась к внедрению Стандарта общественного капитала бизнеса. Этот стандарт с 2026 года станет одним из основных инструментов для оценки вклада компаний в устойчивое развитие экономики и общества, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Соглашение о сотрудничестве по развитию и внедрению стандарта было заключено между управляющей компанией ОЭЗ и предприятием. Инициатива реализуется в рамках взаимодействия с АНО «Общественный капитал». Стандарт утвержден постановлением правительства РФ и предусматривает новые подходы к оценке социальной, экологической и управленческой ответственности компаний.

Компания «НТ-Дубна» специализируется на разработке и производстве современных локальных очистных сооружений с биофильтрами. Ее производственные мощности площадью свыше 5 тысяч квадратных метров расположены на территории ОЭЗ «Дубна». В 2025 году компания получила статус малой технологической компании, а объем выпускаемой продукции увеличился более чем на 20%.

Предприятие выпускает сертифицированную продукцию для водоочистки и водоотведения, располагает собственной испытательной лабораторией и активно участвует в разработке инновационных решений для строительной отрасли. Среди партнеров предприятия — крупнейшие российские промышленные компании, включая СИБУР, поставляющий сырье для производства.

В ОЭЗ «Дубна» отмечают, что сотрудничество с предприятиями в рамках стандарта общественного капитала должно стать дополнительным фактором повышения инвестиционной привлекательности территории. Акцент делается на технологическом развитии, экологической безопасности, социальной ответственности и внедрении лучших практик устойчивого развития.