Компания «Мы — будущее», резидент особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала программу для ЭВМ — единую цифровую платформу для управления продажами и клиентским сервисом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Платформа разработана для решения проблемы разрозненности систем в бизнесе. В большинстве компаний различные бизнес-процессы работают в разных сервисах, что замедляет работу и увеличивает количество ошибок. Новая платформа объединяет все процессы в едином цифровом пространстве.

«Практика показала, что компании, внедрившие нашу платформу, в течение года получают ощутимый операционный и экономический эффект. Так, за счет автоматизации рутинных задач и сокращения ручной работы почти в три раза возрастает производительность труда сотрудников», — рассказал генеральный директор ООО «Мы — будущее» Виталий Бельский.

По словам разработчиков, платформу можно представить как «цифровой офис», который работает круглосуточно. Ключевые функции сотрудников — от менеджеров до бухгалтерии и логистики — автоматизируются внутри системы, снижая нагрузку на команду и минимизируя влияние человеческого фактора.