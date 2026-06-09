Подмосковное IT-предприятие включили в реестр малых технологических компаний

Предприятие работает над созданием единой цифровой платформы с инструментами искусственного интеллекта. Платформа предназначена для автоматизации бизнес-процессов и обслуживания корпоративных и частных клиентов. Она будет интегрироваться с корпоративными базами данных и учетными системами, включая 1С, обеспечивая централизованное хранение информации о сделках, заказах, поставках и финансовых операциях.

По оценкам разработчиков, внедрение системы позволит значительно ускорить обработку задач, сократить трудозатраты и повысить прозрачность управления бизнесом. Получение статуса МТК открывает для компании «Мы-Будущее» доступ к льготному кредитованию и грантовому финансированию.

В управляющей компании ОЭЗ отметили, что развитие технологических стартапов остается одним из ключевых направлений работы площадки. Статус МТК, полученный очередным резидентом, подтверждает растущую роль ОЭЗ «Дубна» как центра развития высокотехнологичного бизнеса в Подмосковье.