Компания «Мострансавто» запустила акцию «Чистый автобус»

С наступлением лета в Подмосковье стартовала акция «Чистый автобус» от компании «Мострансавто». Ее цель — привлечь внимание пассажиров к чистоте общественного транспорта.

Все замечания можно отправлять в Telegram-бот генерального директора компании Андрея Майорова. К сообщению нужно прикрепить фотографии салона, указать номер и название маршрута, остановку, на которой пассажир вошел, а также дату, время и госномер автобуса. По каждому обращению специалисты проведут проверку, а по итогам акции руководство оценит работу всех филиалов.

Автобусы компании моют и убирают каждый день, но сохранить чистоту помогает и бережное отношение пассажиров. «Мострансавто» просит не мусорить, не портить сидения и уважать труд водителей, которые проводят уборку на конечных остановках.