Компания «Мострансавто» внедрила автоматизированное планирование закупки шин

«Мострансавто» продолжает цифровую трансформацию и использует современные IT-решения для оптимизации работы. Недавно компания внедрила автоматизированное планирование закупки шин для автобусов.

Ранее эта работа требовала постоянного контроля специалистов и выполнения множества промежуточных операций.

Теперь умная система автоматически отслеживает количество оставшихся шин и формирует заявки на пополнение запасов, делая процедуру более предсказуемой и удобной.

«Новая система позволяет точнее прогнозировать потребности, выстраивать планирование и исключать задержки, а это напрямую отражается на надежности работы», — уточнили в «Мострансавто».

В компании обратили внимание на то, что внедрение интеллектуальной системы — это часть программы цифровой трансформации предприятия.