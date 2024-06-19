Компания «Мострансавто» пригласила водителей на переподготовку по категории D

Компания «Мострансавто» предоставляет водителям возможности пройти переподготовку на категорию D. Сейчас переобучение проходят 85 человек, 53 из которых готовятся к выпускным экзаменам.

Обучение по программе бесплатной профессиональной переподготовки стартовало в 2023 году. Двухмесячная программа включает заочные и очные практические занятия и экзамены. Стать участниками могут мужчины и женщины, которым исполнился 21 год, со средним образованием и правами категории В или С. Во время переподготовки они получают стипендию. Отмечается, что после успешной сдачи экзаменов водитель обязан отработать в «Мострансавто» минимум год.

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