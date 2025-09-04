Компания «Мострансавто» напомнила о премиях за привлечение на работу коллег

Компания «Мострансавто» напоминает о программе «Приведи друга». В сентябре этого года сотрудник компании, который порекомендует кандидата на должность водителя или слесаря, сможет получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей, при условии, что новый сотрудник успешно пройдет трехмесячный испытательный срок.

Вакансии открыты во всех филиалах Московской области. Компания предлагает официальное трудоустройство, конкурентную зарплату, социальный пакет и работу на современном, комфортабельном транспорте с правом бесплатного проезда в автобусах «Мострансавто». Актуальную информацию можно найти на официальном сайте в разделе «О компании» — «Вакансии». По вопросам трудоустройства можно обратиться в Единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419 -17-95 и 8 (903) 161-92-91.

Для водителей предусмотрено бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тысяч рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, путевки в детские оздоровительные лагеря и периодические медицинские осмотры за счет предприятия.