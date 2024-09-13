Компания «Мособлэнерго» расчистила более 80 гектаров охранных зон ЛЭП с января

Представители «Мособлэнерго» расчистили свыше 80 гектаров охранных зон вдоль линий электропередачи в Московской области с начала года. Работы провели для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона.

В Минэнергетики региона уточнили, что наибольший объем работ выполнили в Раменском округе, Подольске и Орехово-Зуеве. Все мероприятия проводят в рамках программы капремонта. Всего до конца года запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности 130 гектаров вдоль линий электропередачи.

В компании напомнили, что опиловка крон деревьев и кустарников необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электросетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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