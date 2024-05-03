Компания «Мособлэнерго» провела субботники в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:29 Компания «Мособлэнерго» провела субботники в Подмосковье Мособлэнерго

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Около 3,4 тысячи сотрудников «Мособлэнерго» приняли участие в субботниках в Подмосковье. Они прошли с 15 по 21 апреля. С территорий вывезли 554 кубометра мусора.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, субботники прошли вокруг баз производственных отделений и трансформаторных подстанций. Там убрали мусор, листву и опавшие ветки. В порядок привели более 256 тысяч квадратных метров территорий. Специалисты также окрасили 11,2 тысячи квадратных метров фасадов подстанции и четыре тысячи погонных метров бордюров.

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«Персонал компании проводил работы по очистке внутренних и прилегающих территорий производственных помещений, охранных зон трансформаторных и распределительных подстанций. Также работники принимали участие в муниципальных субботниках, проводимых администрациями городских округов в парках, скверах, у мемориалов памяти погибшим в Великой Отечественной войне, а также в местах общего пользования», — добавили в министерстве.

Компания регулярно проводит уборку территорий в рамках традиционных субботников. Они проходят ежегодно в апреле.

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