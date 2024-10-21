Компания «Мособлэнерго» отработала более 16 тысяч заявок с января

Специалисты компании «Мособлэнерго» завершили более 9,2 тысячи мероприятий по технологическому присоединению к электросетям на общую мощность 283 МВт с начала года. В среднем каждый день подключали 34 новых объекта.

С начала года департамент технологических присоединений «Мособлэнерго» получил и обработал более 16,4 тысячи заявок на подключение к сетям, общая мощность которых составляет 883 МВт. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество заявок выросло. Так, с января по октябрь 2023 года обработали 10,4 тысячи заявок на 476 МВт.

Все заявки на подключение к сетям «Мособлэнерго» поступили онлайн: через «Портал потребителя» компании или через портал госуслуг. Компания подключает энергопринимающие устройства как юридических лиц, так и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону завершится с наступлением октября. Контроль за этой работой он поручил осуществлять главам городских округов, подчеркнув важность этой задачи.