Компания «ТСК Мосэнерго» вывела 18 бригад для работы на теплосетях в Химках

Масштабный ремонт и замена теплосетей продолжаются в Химках. Двадцать второго ноября работы ведутся силами 18 бригад «ТСК Мосэнерго» с привлечением 45 машин.

В пятницу работы на сетях центрального отопления проводятся на улицах Пожарского, Аптечной, в 1-ом Дачном переулке. Монтаж трубопровода продолжается на улице Молодежной. На Мичурина, Машинцева и Ленинском проспекте запланированы подготовительные работы к устранению повреждения трубопровода. На улице Пожарского выполнят переврезку участка трубопровода центрального отопления. Около дома № 52 по улице Молодежной будут искать повреждения на магистральном трубопроводе.

Кроме того, бригады «ТСК Мосэнерго» устранят повреждения в теплообменнике на улице Кольцевой и проведут врезку транзитного трубопровода ГВС на Ленинском проспекте. На Юбилейном проспекте продолжат устранять повреждения разводящих сетей, здесь заменят участок трубопровода и запорную арматуру. На Куркинском шоссе запланирована промывка теплообменника в ЦТП.

В составе теплосетевого хозяйства Химок находятся 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения. В этом году заменили уже почти 20 километров теплосетей.

Подмосковье приступило к программе капитального ремонта теплосетей на 2025 год. Особое внимание в этой работе уделят диалогу с жителями, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. За шесть лет регион полностью обновит тепловую систему.