Компания «МолоПак» приступила к оснащению третьей производственной площадки

Компания «МолоПак» начала оборудовать свою третью производственную площадку в подмосковном Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

На площадку уже привезли часть оборудования, в ближайшее время его установят. После запуска третьего завода компания планирует увеличить производство на два миллиарда упаковок в год. Также она собирается начать выпуск упаковки тех форматов, которые сейчас поставляются из-за рубежа. Новая площадка позволит нарастить производство наиболее популярных видов упаковки.

Запуск производства запланирован на конец 2026-го — начало 2027 года. Это будет уже третий завод компании, которая производит асептические картонные упаковки (формата TetraPak) для жидких пищевых продуктов длительного срока хранения.

«МолоПак» стала первой российской компанией, которая начала производить асептическую упаковку для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения. Сейчас предприятие занимает ключевое положение на рынке пищевой упаковки в России и странах СНГ.