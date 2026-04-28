Компания МЛТ в Дубне увеличит выпуск медицинских изделий после реконструкции

Компания МЛТ, резидент особой экономической зоны «Дубна» и часть группы компаний ЭМКО, получила разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного производственно-складского комплекса. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что предприятие будет разрабатывать и производить медицинские изделия для диагностики in vitro, включая области коагулологии, цитологии и гистологии.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала: «В результате реконструкции площадь комплекса увеличилась более чем в 1,7 раза — с 375,6 кв. м до 643,3 кв. м. Объем инвестиций в проект составил 231,9 млн рублей, создано 49 рабочих мест».

Сейчас компания специализируется на создании приборов и реагентов для исследования системы гемостаза. Также предприятие разрабатывает автоматы окраски, которые ускоряют процесс подготовки препаратов без потери качества. В этом году планируется начать выпуск автоматов заключения микропрепаратов под покровное стекло. Приборы защищены патентами в России, КНР и Иране.

Расширение мощностей позволит компании увеличить производство медицинской продукции, которая востребована в лабораториях и медицинских учреждениях. Предприятие планирует производство с учетом рыночного спроса и поддерживает запасы на необходимом уровне.

