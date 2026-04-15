Компания «МЕТИЗ» в Щелкове получила статус «Партнер национальных проектов России»

Компания «МЕТИЗ», занимающаяся разработкой и производством комплектующих для протезирования в подмосковном городе Щелково, стала «Партнером национальных проектов России». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания была отмечена по итогам Национальной премии «Наш вклад» и вошла в топ-20 в номинации «Крупный бизнес. Регион». Среди 792 участников конкурсного отбора проект «Поддержка системы доступной качественной реабилитации через подготовку высококлассных протезистов» компании «МЕТИЗ» впечатлил экспертов.

Инициатива, реализуемая с 2012 года, в 2024 году охватила 40 городов в 39 регионах России. Более 60 специалистов прошли обучение, а 15 пациентов со сложными случаями ампутаций получили протезирование.

Генеральный директор ГК «МЕТИЗ» Александр Орлов отметил: «Для нас статус „Партнер национальных проектов России“ — это подтверждение того, что наша системная работа по подготовке специалистов протезной отрасли и развитию качественной реабилитации действительно имеет значение на уровне национальных приоритетов».