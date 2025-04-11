Компания «Метиз» из Щелкова разработала новые виды протезов кистей рук

Производитель протезов «Метиз» из Щелкова и «Максбионик» представили новую линейку бионических протезов кистей. Это модель уменьшенного размера, а также бюджетная версия флагманской разработки.

Новые разработки направлены на расширение возможностей протезирование и повышение доступности таких технологий, пояснили в региональном Мининвесте.

Современные бионические протезы позволяют частично восстановить функции утраченных конечностей. Они дают возможность людям самостоятельно обслуживать себя, трудоустроиться, заниматься спортом и творчеством.

Компании представили свои разработки на международной выставке «Интеграция 2025». Новые модели предназначены для людей с хрупким телосложением, в том числе для подростков и молодежи. А вторая новинка стала бюджетным вариантом флагманского протеза.

«Новое программное обеспечение позволяет быстро и эффективно вносить изменения и расширять функциональность настроек кисти. Также появилась возможность взаимодействовать клиенту с производителем напрямую через этот софт. Кроме того, реализован удаленный доступ к пользователям. Все устройства будут иметь индивидуальные логины и пароли для личного кабинета», — отметили в ведомстве.