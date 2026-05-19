Производитель спортивных площадок в Мытищах выпустит линейку тренажеров

Компания «Лебер», производитель детских игровых и спортивных площадок из городского округа Мытищи, представила обновленную линейку тренажеров для воркаута. Они изготовлены из нержавеющей стали, что исключает появление коррозии и пятен, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Все тренажеры спроектированы с учетом требований безопасности, долговечности и эргономики. Продуманная геометрия конструкций, усиленные узлы, удобный хват и возможность регулировки под рост пользователя делают тренировки комфортными и безопасными для людей любого уровня подготовки.

Предприятие «Лебер» занимается изготовлением и установкой детских игровых и спортивных площадок, охватывая полный цикл производства.

Подобрать подходящую локацию для реализации проектов в Московской области можно с помощью инвестиционной карты региона.