Компания «Лебер» в Мытищах запустила запись на экскурсии по производству

Компания «Лебер», которая находится в городском округе Мытищи Московской области, открыла запись на экскурсии по своему производственному комплексу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Во время экскурсий участники смогут узнать о полном цикле производства детских игровых площадок — от обработки металлических листов до выпуска готовой продукции. Также гостям покажут, как на предприятии организован контроль качества и испытания оборудования на соответствие требованиям безопасности.

Экскурсионная программа предназначена для представителей профессионального сообщества, включая архитекторов, проектировщиков, девелоперов и специалистов по благоустройству. В компании считают, что такие мероприятия позволяют познакомиться с современными технологиями производства и особенностями изготовления детского игрового оборудования.

Чтобы принять участие в экскурсии, нужно оставить заявку на официальном сайте компании: https://leber.ru/ru?utm_source=media#dialog-excursion. Количество мест ограничено.