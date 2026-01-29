Компания «Лебер» в Мытищах выпустила детскую площадку для застройщика из Бразилии

Произведенную в Подмосковье детскую площадку установят в столице Бразилии городе Бразилиа. Ее разместят в кондоминиуме премиального уровня.

Заказчиком объекта стал девелопер, который специализируется на премиальных клубных кварталах. Площадку установили в кондоминиуме формата «дом-курорт», рассказали в областном Мининвесте.

Бразильский застройщик выбрал российского производителя из-за качественных материалов, которые отличаются высокой антикоррозийной защитой и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что особенно важно в условиях высокой влажности и жары.

Компания «Лебер» изготовила многофункциональную станцию с турниками и спортивными скамейками с применением металла с полимерным покрытием и оцинкованного крепежа. Для детей создали многоуровневую башню с горками, декоративными панелями и двойными качелями. В конструкции использовали натуральное дерево и нержавеющую сталь.

«Рекреационное пространство дополнят скамьи и малые архитектурные формы в едином стиле. Эти элементы формируют удобную среду для отдыха и поддержания порядка на территории комплекса», — отметили в ведомстве.

Всю продукцию произвели в декабре прошлого года, она прошла обязательную проверку на соответствие международным стандартам безопасности. Сейчас оборудование находится в пути, оно преодолеет путь в 11 тысяч километров.