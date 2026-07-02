Мытищинский производитель обустроил игровую площадку для детей с ОВЗ в Королеве

Производитель детских игровых и спортивных площадок из Мытищ «Лебер» совместно с благотворительным фондом «Рука Надежды» обустроил площадку для отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в Королеве.

На территории учреждения установили современное игровое оборудование, отвечающее требованиям безопасности и учитывающее особенности детей, проходящих реабилитацию. Новое пространство предназначено для отдыха и игр на свежем воздухе.

«Для нас ESG — это конкретные дела. Стратегия включает ответственный выбор материалов, экологичное производство и социальную помощь. Мы убеждены, что устойчивое будущее возможно только тогда, когда бизнес берет на себя заботу и о среде, и о людях», — отметил директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов.

Социальные проекты — часть ESG-стратегии «Лебер». Ранее команда предприятия реализовала благотворительные инициативы по созданию игровых пространств в детских домах. В одном из учреждений Тверской области компания установила игровой комплекс, горку и балансир, а в Ярославской области оборудовала площадку с качелями и скамейками. Также «Лебер» организовала для воспитанников творческие и кулинарные мастер-классы с участием сотрудников предприятия.

Компания «Лебер» специализируется на производстве детских игровых и спортивных площадок, а также реализует проекты по созданию комфортной и безопасной городской среды в регионах России.