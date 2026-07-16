Компания «Картас» расширит производство в городском округе Истра

Компания «Картас» планирует вложить почти 200 миллионов рублей в расширение производства на своей текущей площадке в городском округе Истра. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках проекта будет запущено производство высокотехнологичной гофроупаковки. Она будет использоваться как для собственных нужд компании, так и для продажи сторонним покупателям.

Более четверти от общей суммы инвестиций в проект в формате льготного займа предоставит Фонд развития промышленности Московской области. Выделение займа в размере 50,8 миллиона рублей уже одобрено.

Средства пойдут на адаптацию технологического оборудования и инженерных коммуникаций, приобретение и монтаж нового оборудования, а также на другие расходы, связанные с реализацией проекта.

Компания «КАРТАС» (торговая марка «KCG») была создана в декабре 2017 года. Она является российским производителем и поставщиком компьютерной техники и программного обеспечения для государственных и корпоративных заказчиков. Каждое изделие компании проходит обязательную сертификацию и аккредитацию, соответствие подтверждается заключениями Минпромторга РФ и декларациями ЕАЭС. Сегодня на производстве компании работают более 45 сотрудников.