Компания из Жуковского расширила производство оборудования для предприятий
Компания «Векпром» из Жуковского успешно поставляет уникальное оборудование для предприятий по всей России. Одним из последних достижений стало производство деталей для уличных светильников с использованием станка лазерного раскроя, который работает с высокой точностью.
За 16 лет своего существования компания выросла из маленького офиса с 10 сотрудниками до крупной организации, занимающейся поставкой, наладкой, обслуживанием и ремонтом разнообразного оборудования, включая станки ЧПУ и гидравлические прессы.
Технический директор «Векпрома» Александр Фефелов поделился информацией о новом заказе на машину для обработки корпусов реакторов атомных подстанций. Это устройство способно сканировать поверхность, рассчитывать траекторию и выполнять сложные операции, такие как вырезание отверстий.
В планах строительство нового производственного комплекса на приобретенном участке площадью 20 тысяч квадратных метров, где появятся демонстрационный зал и сервисный центр. Открытие первых объектов запланировано на следующий год.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.
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