Компания из Солнечногорска увеличила выпуск спортивного оборудования на 50% за год

Компания «Кенгуру.Про», специализирующаяся на производстве уличного спортивного оборудования, продемонстрировала значительный рост объемов выпуска продукции. С начала года предприятие, которое находится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске, изготовило 1,5 миллиона товаров.

В прошлом году компания каждый месяц производила около 166 тысяч единиц продукции.

«Таким образом, объемы выпуска выросли на 50%. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь завода в индустриальном парке „Есипово“, что позволит увеличить текущие производственные мощности не менее чем на 30%», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Строительство нового завода, который будет выпускать специализированное спортивное оборудование для детей и людей с ограниченными возможностями, уже завершено. В ближайшее время начнется оснащение производственных цехов.

География поставок «Кенгуру.Про» охватывает более 70 стран мира, включая Объединенные Арабские Эмираты, Португалию, Австралию, Японию, Чили и Бразилию.

В текущем году список государств-импортеров пополнила Белоруссия, что свидетельствует о расширении международного присутствия подмосковного производителя.