Компания из Сергиева Посада заключила два соглашения на ПМЭФ-2025

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова провела встречу с руководителем предприятия «ЗСК Гласспром» Андреем Филоненко на площадке индустриального парка «М-8 Инновации». В рамках Петербургского международного экономического форума компания заключила два соглашения о сотрудничестве.
Первый документ подписали заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и представитель «ЗСК Гласспром». Соглашение предусматривает строительство завода архитектурного стекла, светопрозрачных конструкций и специальных изделий из защитного стекла для гражданской отрасли. Инвестиции в проект составят 10 миллиардов рублей. По плану новое производство начнется функционировать в 2028 году и позволит создать в муниципалитете более 500 рабочих мест.
Строительство аналогичного завода, по соглашению, начнется также в Абу-Даби, что свидетельствует о растущем интересе к сотрудничеству между компаниями «ЗСК Гласспром» и «Абу-Даби Портс».
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