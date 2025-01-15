Компания из Сергиева Посада получит налоговые льготы для реализации инвестпроекта

Инвестиционный проект компании «БиоПроект Пересвет» внесли в реестр региональных. Это позволит сэкономить почти девять миллионов рублей на налогах.

«Статус регионального инвестпроекта позволяет компании получить льготный налоговый период на начальном этапе реализации. За счет включения в реестр РИП „БиоПроект Пересвет“ получит 8,7 миллиона рублей экономии в период с 2025 по 2029 год», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания собирается запустить завод оборудования для фильтрования или очистки жидкостей. Для этого инвестор построит производственный цех и закупит необходимое оборудование.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что включение в реестр РИП обеспечивает ряд льгот. Это 10%-я ставка налога на прибыль, а после ввода объекта в эксплуатацию для производства начнет действовать сниженная ставка налога на имущество.

Подробнее о реестре региональных проектов можно узнать на инвестиционном портале Московской области.