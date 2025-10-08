Компания из Сергиева Посада начнет поставку радиоэлектронных компонентов в ПФО

Компания «Новые технологии и материалы» из Сергиево-Посадского округа, входящая в концерн ВКО «Алмаз-Антей», готовится к расширению географии своей деятельности. Предприятие планирует выйти на рынок Татарстана.

Соглашение было заключено в ходе переговоров на международном промышленном форуме «ТЕМП», который прошел в Казани.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что до этого момента компания не сотрудничала с предприятиями Приволжского федерального округа. Однако продукция, представленная на выставочном стенде в рамках форума, вызвала у промышленного сообщества Татарстана значительный интерес.

Подмосковное предприятие продемонстрировало свои ключевые разработки — компоненты для беспилотников, изделия из феррита и специальной керамики, а также современный крепеж для сферы машиностроения.

«Участие в подобных мероприятиях открывает новые перспективы кооперации и укрепляет позиции Московской области как центра высокотехнологичного производства. Расширение межрегионального сотрудничества и развитие производственных компетенций „НТМ“ станут важным вкладом в реализацию промышленной политики Подмосковья и повышение инвестиционной привлекательности региона», — подчеркнул генеральный директор компании Александр Карпенко.

«Новые технологии и материалы» — современное предприятие, выпускающее продукцию для различных отраслей промышленности. Основные направления его деятельности включают производство специальной керамики и ферритов, механо- и металлообработку, а также выпуск крепежных элементов и медицинских изделий.

Подобрать площадку для реализации собственных проектов в Подмосковье инвесторы могут на специальной карте.