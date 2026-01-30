Компания из Пушкино представит товары на всероссийской авиационной выставке

В Москве 4 и 5 февраля состоится 13-й Национальный авиационный инфраструктурный салон. В крупнейшей выставке для организаций, связанных со сферой транспорта, примет участие предприятие из Пушкино.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что регион представит компания «Пластик Он Лайн».

Предприятие продемонстрирует на выставке новые товары, которые были созданы как ответ на актуальные нужды рынка. В ассортименте — бейджи, ленты, бытовая химия в небольших емкостях, паста в виде таблеток, порошки в стиках и другие аксессуары для путешественников. Продукцию компании можно найти практически во всех российских аэропортах, а также на вокзалах.

В отраслевой выставке «Пластик Он Лайн» участвует уже не первый год, что позволило организации найти новых партнеров.