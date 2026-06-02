Компания из Подольска присоединилась к нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»

Предприятие ООО «ФОРТЕКС & КО», специализирующееся на производстве и продаже комплектующих для мягкой мебели, официально вступило в федеральный проект «Производительность труда». Об этом проинформировала пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На стартовом совещании в городском округе Подольск присутствовали сотрудники компании и специалисты Регионального центра компетенций Московской области (РЦК МО). Они будут помогать коллективу предприятия оптимизировать производственные процессы, что позволит сократить излишние затраты и издержки.

В качестве пилотного проекта выбран процесс производства текстильного полотна. Ожидается, что благодаря применению инструментов бережливого производства выработка в рамках пилотного потока увеличится на 10%, объем незавершенного производства снизится на 15%, а время протекания процессов сократится на 10%.

Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе [Производительность.рф](https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/).

