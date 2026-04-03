Компания из Подмосковья создаст франчайзинговую модель индустриальных парков

Компания INDUSTRIAL CITY, входящая в Холдинг «Строительный альянс», разрабатывает франчайзинговую модель развития индустриальных парков в формате «Лайт индастриал». Эта модель позволит распространить подходы компании к проектированию, строительству и управлению промышленной недвижимостью на разные регионы России, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Модель предполагает, что партнеры будут применять комплексные стандарты создания индустриальных территорий. Это включает в себя методологию проектирования, принципы формирования инженерной и сервисной инфраструктуры, а также регламенты операционного управления, которые используются на действующих объектах компании.

«Запуск франшизы — логичный этап для нас как для лидера рынка в премиальном сегменте», — прокомментировал партнер ХСА|INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин.

В Московской области компания управляет тремя площадками в формате «Лайт индастриал»: в городском округе Солнечногорск и двумя в городском округе Подольск. Также несколько проектов компании на территории Подмосковья находятся в стадии реализации.

Сервисная инфраструктура парков включает в себя офисные пространства, кафе, магазины, зарядные станции для электромобилей и спортивные площадки. Для отдельных проектов предусмотрена возможность архитектурной адаптации помещений под требования конкретных резидентов.