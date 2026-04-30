Компания из Подмосковья получила статус ответственного бизнеса

ЗАО ТФ «Волоколамск» стало первым предприятием в регионе, которому присвоен статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Это произошло в соответствии с законом Московской области от 30.06.2025 № 109/2025‑ОЗ «О развитии ответственного ведения бизнеса в Московской области».

«Присвоение статуса ЗАО ТФ «Волоколамск» — важный шаг в развитии ответственного предпринимательства в регионе», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Статус присваивается на основе комплексной оценки деятельности компании, учитывающей показатели ЭКГ‑рейтинга: экология, кадры, государство. Этот инструмент позволяет оценить уровень благонадежности бизнеса, его социальную направленность и экологическую ответственность.

Обладатели статуса получают дополнительные меры поддержки, в том числе упрощение административных процедур, содействие в сопровождении инвестиционных проектов и консультационную поддержку.

