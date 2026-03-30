Компания из Подмосковья подтвердила соответствие качества медицинских изделий ГОСТ ISO 13485-2017

Компания «Новые технологии и материалы», расположенная в Сергиево-Посадском городском округе, подтвердила, что ее система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485-2017. Этот стандарт является ключевым в области производства медицинских изделий, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Сертификат получен по результатам аудита, проведенного на предприятии. Он охватывает производство и реализацию медицинских игл, подтверждая соответствие процессов компании требованиям к качеству и безопасности продукции. Это необходимое условие для регистрации медицинских изделий на территории Российской Федерации.

Предприятие производит иглы разного диаметра и размера, предназначенные для внутримышечного и подкожного введения. На производстве осуществляется нарезка канюль, отливка пластикового колпачка и основания, заточка, сборка, упаковка и стерилизация игл. Мощности компании позволяют выпускать до 1,4 млн изделий в сутки.

Помимо производства медицинских изделий, АО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» специализируется на производстве комплектующих для радиотехнической промышленности и высокоточного метрического крепежа. Предприятие входит в состав интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».