Компания из Подмосковья открыла спортивную площадку в Абу-Даби

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что в парке Джила в Абу-Даби начала работу современная спортивная площадка от компании «Лебер» из Мытищ.

Эта компания занимается производством игровых, научных и спортивных площадок. Комплекс тренажеров для уличных тренировок был создан по заказу крупнейшего фонда Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Foundation и реализован совместно с Департаментом муниципалитетов и транспорта Абу-Даби.

Спортивная площадка включает три функциональных блока: силовой блок, кардиозону и зону воркаута. Комплекс позволяет проводить полноценные тренировки для развития всех групп мышц.

При проектировании оборудования особое внимание было уделено климатическим особенностям региона. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях высоких температур и влажности.