Компания из Подмосковья нарастила производство цветного оконного профиля

За март 2026 года компания Melke, которая находится во Фрязино и входит в ГК «Пластика окон», произвела 500 тонн цветного оконного профиля. Этого количества достаточно для остекления двух тысяч квартир или целого микрорайона, как информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Спрос на решения в цвете вырос, поэтому мы смело можем говорить, что конъюнктура рынка меняется в сторону окон, которые находятся в гармонии с фасадом», — отметил владелец и основатель группы Владимир Петюшин.

За первый квартал 2026 года объемы производства подмосковной группы компаний увеличились на 9%. По итогам года предприятие прогнозирует рост на уровне 7–9%.

Компания MELKE была создана в 2019 году. С момента основания инвестиции в развитие производства и создание бренда российских окон составили более 2 миллиардов рублей. В этом году компания продолжит вкладывать средства в развитие региональной дилерской сети и складских программ.