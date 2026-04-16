Компания из ОЭЗ «Дубна» представит новое решение в области видеоаналитики

Компания «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ», расположенная в особой экономической зоне «Дубна», разрабатывает инновационное решение для объектов с контролируемым доступом. Система объединяет функции контроля доступа и внутреннего видеонаблюдения, позволяя обеспечить сквозной контроль нахождения людей на территории.

«Наш новый продукт интегрирует функции пропускной системы и мониторинга перемещения посетителей внутри объекта. Сегодня на рынке присутствуют отдельные решения для автоматизации пропускного режима и видеоаналитики, однако их интеграция в единый контур остается ограниченной. Наше решение заполняет эту нишу», — говорит коммерческий директор ООО «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ» Иван Болсуновский.

Система допуска работает по стандартной модели с учетом уровней доступа и управляет физическими точками входа. Контроль перемещения реализован за счет алгоритмов видеоаналитики, включая распознавание лиц и идентификацию транспортных средств. Алгоритмы можно внедрять в уже действующие на объекте системы видеонаблюдения.

Потенциальными заказчиками продукта выступают промышленные предприятия, научные организации, а также государственные и инфраструктурные объекты.

Продукт будет представлен на выставке Securika Moscow 2026. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.