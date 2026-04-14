Компания из ОЭЗ «Дубна» представит инновационные системы безопасности на международной выставке

Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ», занимается разработкой передовых решений в области искусственного интеллекта и машинного зрения. В скором времени команда представит свои инновации на международной выставке Securika Moscow.

Компания начала свою деятельность в 2012 году с исследований в области компьютерного зрения. Сегодня это команда разработчиков, аналитиков, тестировщиков и инженеров, создающая сложные системы видеоаналитики для различных отраслей.

Коммерческий директор компании Иван Болсуновский объясняет: «Мы разрабатываем программное обеспечение — это основа. К ней уже подключаются камеры, датчики, системы охраны и пожарной безопасности. Внутри — детекторы, которые автоматически распознают конкретные ситуации».

Система не просто «смотрит», но и анализирует происходящее, реагируя на различные ситуации в режиме реального времени. Такие решения уже работают на более чем 1000 объектах, включая трассы М-11 и М-12, аэропорт Пулково, транспортные узлы и систему безопасности Севастополя.

Отдельное направление — промышленная безопасность, где искусственный интеллект следит за соблюдением норм, проверяет наличие спецодежды, фиксирует опасные действия и контролирует работу оборудования.