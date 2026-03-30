Компания из Ногинска стала победителем всероссийской бизнес-премии

26 марта международный журнал RBG при поддержке Торгово-промышленной палаты России в восьмой раз провел церемонию награждения победителей премии «Russian Business Guide. Люди года». Торжественное мероприятие состоялось в Конгресс-центре ТПП.

Компания «Парк Ногинск» из Богородского округа одержала победу в номинации «Промышленный потенциал России». Организация ежегодно принимает участие в данной престижной премии и удостаивается высоких оценок жюри, подтверждая свой статус лидера и демонстрируя неизменное стремление к совершенству.

ООО «Парк Ногинск» — крупнейший частный парк в России, насчитывающий в настоящее время 42 действующих резидента из 12 стран мира. Формирование индустриального парка началось с 2006 года.

«Узнав о такой новости, мы, безусловно, почувствовали гордость за то, что нас выделяют. Это признание стало для нас стимулом к дальнейшему развитию и подтверждением правильности выбранного пути. Это вдохновляет на новые свершения» — отметил генеральный директор компании Олег Карцов.

В церемонии награждения приняли участие представители государственных структур, послы дружественных стран, члены зарубежных торговых палат, деловых советов, международных ассоциаций, торговые представители, общественные деятели и эксперты бизнеса.

Премия RBG, признанная как в России, так и за рубежом, отмечает не только успешных предпринимателей и общественных деятелей, но и новаторов, вносящих значительный вклад в развитие бизнеса и экономики страны. Среди лауреатов — более 100 компаний, премия вручалась в более чем 80 номинациях.