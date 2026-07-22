Компания из Мытищ вошла в реестр российской промышленной продукции

Компания «Лебер» из городского округа Мытищи включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Лебер» специализируется на производстве детских игровых и спортивных площадок. Включение в реестр подтверждает, что продукция компании производится на территории России и соответствует требованиям для отечественных производителей. Это дает предприятию возможность участвовать в государственных и корпоративных закупках, где предусмотрены преференции для российских производителей.

Сегодня компания располагает собственным инженерным бюро и производственными мощностями в Подмосковье. За время работы предприятие реализовало более 11 тысяч проектов по созданию детских игровых и спортивных пространств в России и за рубежом.

Как отметили в компании, включение в реестр также позволит «Леберу» претендовать на меры государственной поддержки для модернизации производства и разработки новой продукции.

Ранее компания «Лебер» получила сертификат «Сделано в России», а также стала лауреатом национальной премии «Золотой медвежонок» в номинациях «Компания года» и «Лучшие детские площадки».

Подбирать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.