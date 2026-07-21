Компания из Мытищ превратила дизайн этикетки сгущенки в игровой комплекс

Компания «Лебер» из Мытищ создала новый игровой комплекс, вдохновившись дизайном этикетки сгущенного молока. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

История началась с работы художницы Таисии Спириной. Она переосмыслила классический бело-синий узор и перенесла его на резервуар со сжиженным газом на Ямале. Эта идея привлекла внимание дизайнеров «Лебера», и так появился игровой комплекс «Газовый контейнер».

Игровой комплекс «Газовый контейнер» — часть серии оборудования в индустриальном стиле. Башня превышает человеческий рост, что делает ее заметным акцентом во дворе. Внутри есть безопасные зацепы и лестницы, а снаружи — горка. Сетчатые окна-иллюминаторы обеспечивают хорошую просматриваемость, а полупрозрачная крыша с прорезями наполняет пространство естественным светом.

Особое внимание уделено безопасности: горка защищена от падений, а поручни спроектированы под детскую руку.

«Лебер» специализируется на детских игровых и спортивных площадках и реализует проекты по созданию комфортной городской среды в регионах России.