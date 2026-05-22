Производство пластика в Лосино-Петровском увеличит выработку по нацпроекту

Компания ООО «Адриано» из Лосино-Петровского городского округа стала участником федерального проекта. На стартовом совещании присутствовали коллектив предприятия и специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

РЦК МО окажет компании поддержку в рамках реализации федерального проекта и поможет внедрить принципы бережливого производства. Это позволит значительно сократить издержки и нежелательные потери.

Предприятие ООО «Адриано» работает более 15 лет и располагает производственной площадкой площадью 30 000 квадратных метров, где выпускаются изделия из пластика. Объем производства в 2025 году составит тысячу тонн продукции в месяц.

В качестве пилотного потока выбран процесс изготовления группы товаров «Садовая мебель». Участие в проекте позволит предприятию оптимизировать производственные процессы, выявить и устранить «узкие места», а также повысить ценность продукта для потребителя.

Команда проекта рассчитывает сократить время протекания процесса не менее чем на 10%, на столько же снизить объем незавершенного производства и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на платформе производительность.рф.

