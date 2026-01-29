Компания из Лобни представила новый пастеризатор молока на профильной выставке

Лобненская компания громко заявила о себе на международной выставке «DairyTech» в Красногорске. Предприятие «Упаковочные системы» представило в выставочном центре «Крокус Экспо» новейшую разработку — пастеризатор молока «Лактатерм М25».

Этот аппарат полностью собирают на собственной производственной площадке в России. Он предназначен для первичной обработки сырого молока. Установка способна перерабатывать до 25 тысяч литров в час.

Разработчики сделали ставку на три ключевых качества: эффективность, безопасность и удобство обслуживания. Продуманная эргономика конструкции позволяет проводить сервисные работы быстрее, что экономит время и ресурсы предприятий. Испытания уже подтвердили, что оборудование работает надежно и показывает отличные результаты.

Компания собрала пастеризатор как первый модуль на базе своего нового производственного центра в Лобне, официальное открытие которого запланировано на февраль.

Это стало значительным шагом в импортозамещении технологий для пищевой промышленности. Интерес со стороны рынка уже есть: подмосковная фабрика получила первые заказы от нескольких ведущих молокоперерабатывающих компаний России.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что презентация на международной выставке свидетельствует о развитии потенциала региональных предприятий. Они доказали, что способны создавать современную и конкурентоспособную технику для агропромышленного комплекса.