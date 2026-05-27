Компания из Люберец улучшила производственные показатели по нацпроекту

Предприятие ООО «ПК ЛИДЕР», расположенное в рабочем поселке Малаховка, успешно завершило участие в федеральном проекте «Производительность труда». В рамках проекта на предприятии были внедрены инструменты бережливого производства, что позволило значительно улучшить производственные показатели.

На пилотном потоке «Процесс розлива безалкогольных напитков в ПЭТ бутылку линия №6» эксперты применили стандартизированную работу, диаграмму спагетти и производственный анализ. В результате время протекания производственного процесса снизилось на 19%, а выработка увеличилась на 20%.

Содействие во внедрении инструментов бережливого производства оказали специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Подробнее о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области. Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».