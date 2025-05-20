Компания из Королева представила свою цифровую платформу на выставке в Иране

Международная выставка Iran Agrofood 2025, открывшаяся в Тегеране, стала одним из ключевых событий для агропромышленного комплекса. В состав делегации Подмосковья вошла ИТ-компания TransNetIQ из Королева.

Генеральный директор компании Виталий Полторацкий и ведущий инженер Сергей Куняев представили цифровую платформу «Спутник-Agro» для промышленного животноводства. Специалисты проводят презентации, отвечают на вопросы иранских партнеров и участвуют во встречах с представителями агробизнеса. ⠀

Цифровая платформа «Спутник-Agro» создана для автоматизированного управления животноводческими фермами. Она позволяет контролировать биологические процессы, анализировать продуктивность и снижать издержки.

ИТ-компания TransNetIQ специализируется на разработке и внедрении автоматизированных систем для бизнеса и государства. Высококвалифицированные разработчики и аналитики реализовали за 14 лет работы уже более 140 проектов.