Компания из Фрязина разработала новое задание для конкурса мастеров

Соревнования профессионалов в различных сферах деятельности снова стали востребованными в России. Фрязинская компания «Антракс» показала, как можно внедрять инновации в привычные форматы.

Новое задание было добавлено в конкурс для электромонтеров. Участникам необходимо заменить индикаторы замыкания и батареи на линии электропередач без подъема на опору — только с земли, с помощью изолирующей штанги. При таком подходе работы ведутся без отключения электричества, что не доставляет неудобств потребителям электроэнергии, не нужно использовать спецтехнику — достаточно оборудования и навыков специалиста. Кроме того, повышаются безопасность и эффективность.

На профессиональных соревнованиях отрабатываются реальные ситуации. Например, недавно специалисты «Антракса» собирали GPS-координаты опор в Казани, но дорогу преградила река. Пришлось строить переправу, чтобы успеть в срок.

При дополнении проверенных традиционных методов современными решениями качество и эффективность работы повышается.