Компания из Дубны разработала уникальные системы для датчиков газа

Компания «С-Компонент Дубна», работающая в особой экономической зоне «Дубна», представила новую разработку в сфере микроэлектроники. Речь идет о высокоточных системах, которые используют как основу для различных типов датчиков.

По данным Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, продукция компании сопоставима с ведущими мировыми аналогами, при этом полностью производится в регионе.

Разработка отличается высокой чувствительностью, низким энергопотреблением и надежностью, что делает ее востребованной сразу в нескольких сферах — от промышленной автоматизации и мониторинга шахтной атмосферы до бытовых газоанализаторов и научных исследований.

«Платформы для датчиков полностью разработаны нами. Запатентованы. Сами датчики делают наши партнеры — в основном это известные институты такие как МГУ, МФТИ, ИОНХ и другие. Мы готовы масштабировать производство — в течение нескольких месяцев завод сможет выпускать сотни тысяч МЭМС для компаний, которые создают сами датчики», — подчеркнул генеральный директор компании ООО «С-Компонент Дубна» Олег Куль.

Принцип работы МЭМС основан на нагреве специального катализатора до высокой температуры и измерении изменений его электрических свойств при взаимодействии с газами. Технология позволяет фиксировать крайне малые концентрации веществ, что обеспечивает высокую точность измерений.

Компания также выпускает широкий спектр керамических электронных компонентов для радиоэлектроники и микроэлектроники, включая платы, корпуса и газовые сенсоры. Всего в ассортименте — сотни наименований высокотехнологичной продукции.

«Инвестиции компании „С-Компонент Дубна“ в проект на территории ОЭЗ уже превышают 245 миллионов рублей. Важно, что значительный объем средств компания вкладывает в НИОКР, в частности инвестиции в разработку платформы для датчиков газа составили порядка 20 миллионов рублей», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.