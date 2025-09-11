Компания из Дубны разработала ИИ-ассистента для подготовки судебных документов

Компания «Хоппер ИТ», расположенная в особой экономической зоне «Дубна», представила инновационное решение, которое позволит ускорить и оптимизировать работу судебной системы. Уникальное программное обеспечение создали на базе технологий искусственного интеллекта.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что внедрение системы электронного протоколирования заседаний может начаться в пилотном режиме уже в начале 2026 года.

«До начала заседания система проверяет комплектность и формальные требования по поступившим материалам, готовит краткую справку по делу и помогает классифицировать спор. Во время заседания она ведет запись с разбивкой по спикерам. Если в среднем транскрибация часовой аудиозаписи силами человека занимает шесть–восемь часов, то наш ассистент делает это за 30 секунд», — пояснил создатель решения Иван Тараскин.

Система создает черновик протокола, а также полноценный проект с описанием. После этого секретарь должен лишь подтвердить сведения, а судья может сконцентрироваться на принятии решения.

Программное обеспечение соответствует требованиям по защите данных, интегрируется с платформами документооборота и оснащена справочным модулем.

Аассистент не принимает решений, а является инструментом для ускорения подготовки бумаг, а также повышает качество работы суда.

«Компания „Хоппер ИТ“ инвестировала в проект в ОЭЗ „Дубна“ более 80 миллионов рублей. Компания разрабатывает программное обеспечение, в том числе для заказчиков государственного сектора. В коллективе работает более 90 сотрудников, а выручка в прошлом году превысила 366 миллионов рублей», — отметила Екатерина Зиновьева.

Сейчас в особой экономической зоне работают около 40 резидентов.

«Общий объем инвестиций этих компаний — более 21 миллиарда рублей. Эти компании создают высокотехнологичные программные решения, которые обеспечивают цифровую безопасность нашей страны», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ Антон Афанасьев.