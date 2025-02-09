Компания из Дубны поставила в Подмосковье более 53 тысяч упаковок лекарств

Резидент Особой экономической зоны «Дубна», фармацевтическое предприятие «ПСК Фарма», в прошлом году поставил в Московскую область лекарственные препараты на 230 миллионов рублей. Их применяют для лечения заболеваний в области ревматологии, пульмонологии и эндокринологии.

Поставка прошла благодаря офсетным контрактам с правительством Московской области. Регион называют одним из лидеров по реализации контрактов в области фармацевтики.

Каждый год «ПСК Фарма» поставляет десятки тысяч упаковок социально значимых медикаментов в Подмосковье. На предприятии развивается производство полного цикла.

«Первое наше соглашение с Московской областью предусматривало организацию производства 26 наименований препаратов, второе — 19, включая выпуск активных фармацевтических субстанций для ряда из них. Благодаря грамотному долгосрочному планированию со стороны Министерства здравоохранения региона все выбранные препараты остаются высоко востребованы», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.