Компания из Дубны освоила новую технологию для космических спутников

Компания «С-Компонент Дубна», резидент особой экономической зоны «Дубна», разработала новые элементы для космических систем — решетки экстрактора для ионных двигателей низкоорбитальных спутников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие, которое создает материалы и компоненты для электроники, автомобильных систем и промышленного оборудования, расширило свои компетенции. Теперь они применяются и в космической отрасли.

Развитие наукоемкого производства в компании выстроено как полноценный цикл: от проработки научной идеи в лаборатории до выпуска опытных образцов и их масштабирования.

«Разработка технологии изготовления решетки экстрактора для ионных двигателей низкоорбитальных спутников — важный шаг для нашей компании. Этот проект показывает, что компетенции «С-Компонент Дубна» в области технической керамики, точных материалов и технологических процессов могут применяться в самых сложных и перспективных отраслях», — отметил генеральный директор «С-Компонент Дубна» Олег Куль.

Особая экономическая зона «Дубна» создает условия для развития наукоемких производств. На площадке доступны инженерные мощности, реализуются образовательные программы, продумана система поддержки компаний.

Напомним, в прошлом году «С-Компонент Дубна» получила статус малой технологической компании и вошла в реестр Минэкономразвития России.