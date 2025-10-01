Компания из Дмитрова представит новые цифровые решения на агровыставке

С 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» пройдет российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025». Компания «Дока-Генные Технологии» из Дмитрова представит там свою новую разработку — систему дистанционной диагностики болезней растений на основе машинного зрения. Она работает с помощью нейросети, установленной на беспилотнике.

Как сообщили в компании, такая технология позволит агрономам быстрее и точнее контролировать состояние посевов. Дроны с датчиками смогут выявлять болезни растений на ранних стадиях, что даст возможность вовремя принимать меры и снизит затраты на обработку полей.

«Дока-Генные Технологии» — это предприятие полного цикла, которое занимается селекцией и семеноводством. Компания производит семенной картофель разных сортов, использует биотехнологии и искусственный интеллект.

Так, в прошлом году на предприятии собрали 45,5 тысячи тонн картофеля, более девяти тысяч тонн овощей и около четырех тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Продукцию под брендом «Вегетория» поставляют в магазины, а семенной картофель продают по всей стране.