Компания из Балашихи приняла участие в выставке гражданской авиации

В МВЦ «Крокус-Экспо» прошел Национальный Авиационный Инфраструктурный Салон, посвященный развитию гражданской авиации и современным технологиям. В мероприятии участвовала балашихинская компания «Технопул-Р», представившая оборудование и инновационные решения.

На выставке «Технопул-Р» продемонстрировала свою продукцию, включая взвешивающие, подающие и отправляющие конвейеры, багажную карусель, систему возврата лотков и программное обеспечение, полностью разработанное специалистами компании. Генеральный директор «Технопул-Р» Ринат Ягудин провел презентацию для представителей аэропортов и делегатов профильных организаций, рассказав о специфике работы компании и внедряемых инновациях в производственные процессы.

Компания «Технопул-Р» более двадцати лет занимает лидирующие позиции на рынке, специализируясь на выпуске современных производственных линий для пищевой промышленности. В ее арсенале — высокотехнологичные конвейеры различных типов и металлоконструкции любой сложности, что позволяет удовлетворять потребности самых требовательных клиентов.

За годы своей деятельности «Технопул-Р» произвела, смонтировала и ввела в эксплуатацию оборудование багажных систем для аэропортов по всей России. Компания успешно реализует проекты как самостоятельно, так и в партнерстве с другими организациями, что позволяет ей расширять свои возможности и предлагать клиентам комплексные решения.

Участие в выставке НАИС 2026 стало важным шагом для «Технопул-Р», позволяя не только продемонстрировать свои достижения, но и установить новые деловые контакты. Инновационные решения компании вызывают интерес у профессионалов отрасли, что подтверждает высокий уровень ее продукции и услуг.