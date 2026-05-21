Производство медицинских изделий во Фрязине запустят в этом году

Компания «Исток Аудио Лабс», входящая в группу компаний «Исток-Аудио», планирует запустить производство медицинских инструментов и оборудования в наукограде Фрязино. Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что проект получил статус регионального инвестиционного проекта.

На арендованных площадях в городском округе Фрязино компания запустит производство протезов — модулей стоп разных типов. Также на предприятии будут выпускать узлы для протезов верхних и нижних конечностей.

«Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в этом году», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инвестиции в оснащение и запуск завода превысят 100 миллионов рублей. Мощность нового предприятия позволит производить до 6 тысяч изделий ежегодно.

Статус регионального инвестиционного проекта позволит компании получить налоговую льготу. В частности, ставка налога на прибыль составит 10%.