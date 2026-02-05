Компания «Импресс Флексиблз» в Домодедове провела экскурсию для участников СВО и их семей. Участники встречи увидели производвсттвенные процессы и узнали о вакансиях на предприятии, рассказали в региональном Мининвесте.

«Импресс Флексиблз» — одно из ведущих предприятий России в сфере гибкой упаковки с глубокой печатью. Там уделяют большое внимание повышению квалификации сотрудников и модернизации производства.

Участники экскурсии узнали о возможностях предприятия и вакансиях.

Экскурсия прошла в рамках программы «Промышленный туризм». Такие мероприятия помогают участникам СВО адаптироваться к мирной жизни и найти работу. С инициативой проведения экскурсий на заводах выступило правительство Подмосковья.